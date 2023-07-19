Гладилин оценил готовность «Спартака» к старту сезона
Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о форме красно-белых перед началом сезона.
«Спартак» в последнем товарищеском матче перед стартом сезона обыграл азербайджанский «Нефтчи» (2:0) на «Открытие Арене». Голами отметились Павел Мелешин и Квинси Промес.
«Хорошо себя проявили те ребята, кто давно тренируется, например, Мелёшин. Им надо показывать себя, чтобы попасть в обойму. В начале матча вышли игроки не стартового состава, они себя и проявляли. Но за четыре дня до начала чемпионата никто не выкладывается по полной программе, потому что можно получить травму. Игроки немного берегли себя для старта чемпионата, а играли процентов на 70. У молодежи была самоотдача повыше. Если говорить о самой игре, то команда была не мотивированная, как и соперник. Он тоже делал много замен. Цель матча — это последняя репетиция. Главное, что обошлось без травм. А так, кто-то получил больше нагрузки, кто-то меньше. Думаю, что тренерский штаб уже определился со стартовым составом», — цитирует Гладилина «Евро-футбол.Ру».
В первом туре РПЛ сезона-2023/24 «Спартак» на своем поле встретится с «Оренбургом». Игра пройдет в воскресенье, 23 июля. Начало матча — 17.30 по московскому времени.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
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8
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9
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10
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11
|Урал
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12
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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