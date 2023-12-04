Гладилин объяснил победу ЦСКА над «Ростовом» хорошей реализацией

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что ЦСКА обыграл «Ростов» в матче 17-го тура РПЛ (2:0) за счет использованных голевых возможностей.

«Все были в одинаковых условиях — понятно, что все бы хотели играть в идеальную погоду, но пришлось играть в ту, которая была. И в ней ЦСКА заслуженно победил, создав больше моментов и реализовав свои шансы», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Матч проходил 3 декабря в Москве и проводился в условиях сильнейшего снегопада. ЦСКА на данный момент с 28 очками занимает 4-е место в чемпионате России. «Ростов» набрал 20 очков за 17 матчей и идет на 10-й строчке.