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Сегодня, 17:14

Гладилин объяснил победу ЦСКА над «Ростовом» хорошей реализацией

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что ЦСКА обыграл «Ростов» в матче 17-го тура РПЛ (2:0) за счет использованных голевых возможностей.

«Все были в одинаковых условиях — понятно, что все бы хотели играть в идеальную погоду, но пришлось играть в ту, которая была. И в ней ЦСКА заслуженно победил, создав больше моментов и реализовав свои шансы», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Матч проходил 3 декабря в Москве и проводился в условиях сильнейшего снегопада. ЦСКА на данный момент с 28 очками занимает 4-е место в чемпионате России. «Ростов» набрал 20 очков за 17 матчей и идет на 10-й строчке.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/04/21848059.shtml?updated
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
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