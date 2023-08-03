Гладилин не ждет подавляющего преимущества «Спартака» в матче с «Рубином»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от встречи красно-белых с «Рубином» в 3-м туре РПЛ.

«Подавляющего преимущества не будет, я ожидаю такую же игру, как с «Балтикой». «Рубин» хорошая команда, крепкая. Рахимов — грамотный специалист. Так что, я думаю, что играть хозяева будут на результат», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в субботу, 5 августа. Начало матча — в 17.30 по московскому времени.