Балахнин считает, что «Локомотив» сейчас выглядит лучше ЦСКА

Экс-тренер «Ростова Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Локомотивом» в 3-м туре РПЛ.

«На мой взгляд, сейчас «Локомотив» выглядит лучше. Но в конкретном матче все может быть, независимо от предыдущих игр сезона. Тем более это дерби, и настрой на такие матчи всегда особый. Жду результативной игры от этих соперников. Команды стараются играть в атаку, забивать, и это у них получается», — цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» в субботу, 5 августа. Начало матча — в 20.00 по московскому времени.