Гладилин назвал повод для разочарования после матча «Спартака» с махачкалинским «Динамо»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин назвал единственный повод для разочарования после матча с махачкалинским «Динамо» (0:1) в третьем туре группового этапа FONBET Пути РПЛ Кубка России.

«Единственное, что разочаровало, — это то, что ребята, которым дали возможность проявить себя в первом тайме, не использовали свой шанс. Это обидно. Потому что это, в целом, хорошие игроки. Игнатов и другие», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

После трех туров группового этапа «Спартак» занимает второе место в квартете с шестью очками. В следующем матче Кубка России команда Деяна Станковича примет «Крылья Советов» 19 сентября.