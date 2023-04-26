Гинер рассказал, как относится к идее возвращения к системе «весна-осень» в РПЛ

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, как относится к идее возвращения к проведению чемпионата России по системе «весна-осень».

«Весна-осень? Почему-то у нас считают, что в июле, в +36 играть лучше, чем зимой. Мы в -20 не играем», — заявил Гинер.

Чемпионат России окончательно перешел на систему «осень-весна» в сезоне-2012/13. Сезон-2011/12 стал переходным, он стартовал весной 2011 года и завершился весной 2012 года.