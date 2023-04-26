Гендиректор ЧМ-2018 Сорокин: «Ничего страшного в продаже пива на стадионах нет, наш опыт — положительный»

Генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин рассказал о положительном опыте продажи пива на стадионах во время мирового первенства в России.

«Международный опыт продажи пива на стадионах? Конечно, чемпионат мира, финал Лиги чемпионов, часть Лиги Европы — везде была свободная продажа пива на стадионах. Это является частью обязательств с международными федерациями и партнерами.

За время чемпионата мира-2018 стадионы посетили более 3 миллионов человек, еще 7 миллионов посетили Fan-зоны, где продавалось пиво. Ни одного эксцесса не было. На стадионах было употреблено, по оценкам ФИФА, 1,5 миллиона литров пива. Наценка на каждый бокал пива — 400 процентов. Наш опыт положительный. Мы не зафиксировали ни одного негативного последствия. Во многих странах это разрешено. Ничего страшного в продаже пива нет, о чем говорит опыт других стран», — сказал Сорокин.

В среду, 26 апреля в комитете Госдумы по физической культуре и спорту проходит обсуждение законопроекта о возвращении пива на стадионы. Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года.