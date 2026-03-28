Гинер пригласил Вагнера работать в ЦСКА: «Хочу, чтобы ты знал, что здесь твой второй дом»

Президент ЦСКА Евгений Гинер обратился к бывшему нападающему команды Вагнеру Лав.

41-летний бразилец объявил о скором завершении карьеры 24 марта.

«Вага, к сожалению, у любого спортсмена карьера когда-то заканчивается. У тебя это было долго, ты уже взрослый, провел прекрасную жизнь. Ты был фантастическим игроком. Я хочу, чтобы ты знал, что здесь твой второй дом. Мы всегда рады тебя видеть и всегда будем рады, если ты будешь с клубом сотрудничать и работать. Не думай, что плохо, когда вешаешь бутсы на гвоздик. Всему свое время. Будь здоров, счастлив, пускай твоя семья всегда радуется тебе», — сказал Гинер в видео, которое опубликовала пресс-служба ЦСКА.

Бразилец дважды выступал за ЦСКА — с 2004 по 2012 годы, а также в 2013 году. Он провел в команде 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи. С ЦСКА Вагнер трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз становился победителем Кубка страны и четыре раза выигрывал Суперкубок. В 2005 году ЦСКА с Вагнером стал победителем Кубка УЕФА. Форвард забил гол «Спортингу» (3:1) в финале турнира.

Лав занимает второе место в списке лучших бомбардиров ЦСКА в истории, уступая только Григорию Федотову (137 голов).

Также нападающий выступал за «Палмейрас», «Фламенго», китайский «Шаньдун Лунэн», «Коринтианс», «Монако», турецкий «Аланьяспор», «Бешикташ», «Кайрат», «Мидтьюлланд», «Спорт Ресифи», «Атлетико Гоияниенсе» и «Аваи». С лета 2025 года он выступает за бразильский «Ретро».

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