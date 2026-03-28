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Гинер пригласил Вагнера работать в ЦСКА: «Хочу, чтобы ты знал, что здесь твой второй дом»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Президент ЦСКА Евгений Гинер обратился к бывшему нападающему команды Вагнеру Лав.

41-летний бразилец объявил о скором завершении карьеры 24 марта.

Нападающий ЦСКА Вагнер Лав празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Рейнджерс&raquo;.«Сказал Гинеру: «Если продлите мне отпуск, обещаю: выиграем Кубок УЕФА!» Вагнер, которого мы полюбили

«Вага, к сожалению, у любого спортсмена карьера когда-то заканчивается. У тебя это было долго, ты уже взрослый, провел прекрасную жизнь. Ты был фантастическим игроком. Я хочу, чтобы ты знал, что здесь твой второй дом. Мы всегда рады тебя видеть и всегда будем рады, если ты будешь с клубом сотрудничать и работать. Не думай, что плохо, когда вешаешь бутсы на гвоздик. Всему свое время. Будь здоров, счастлив, пускай твоя семья всегда радуется тебе», — сказал Гинер в видео, которое опубликовала пресс-служба ЦСКА.

Бразилец дважды выступал за ЦСКА — с 2004 по 2012 годы, а также в 2013 году. Он провел в команде 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи. С ЦСКА Вагнер трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз становился победителем Кубка страны и четыре раза выигрывал Суперкубок. В 2005 году ЦСКА с Вагнером стал победителем Кубка УЕФА. Форвард забил гол «Спортингу» (3:1) в финале турнира.

Лав занимает второе место в списке лучших бомбардиров ЦСКА в истории, уступая только Григорию Федотову (137 голов).

Также нападающий выступал за «Палмейрас», «Фламенго», китайский «Шаньдун Лунэн», «Коринтианс», «Монако», турецкий «Аланьяспор», «Бешикташ», «Кайрат», «Мидтьюлланд», «Спорт Ресифи», «Атлетико Гоияниенсе» и «Аваи». С лета 2025 года он выступает за бразильский «Ретро».

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Источник: ФК ЦСКА
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Вагнер Лав
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
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Педро

Зенит

 6
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Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Рубин

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ЦСКА

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