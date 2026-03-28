Быстров — о решении не возвращать пиво на стадионы: «Это все очень и очень печально»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о решении не возвращать пиво на стадионы.

«Эта тема поднимается каждый раз, из года в год. Что тут скажешь? Это все очень и очень печально. Добавить нечего. Причем в ложах же есть пиво! И алкогольное и вообще какое хочешь. А почему обычным болельщикам нельзя, мне непонятно!» — сказал Быстров «СЭ».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

Максим Ваншейд