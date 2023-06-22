Гинер: «Предложения по Помазуну от «Зенита» не было»

Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос об интересе со стороны «Зенита» к вратарю Илье Помазуну, выступающему на правах аренды в «Урале».

— Правда ли, что «Зенит» хотел приобрести Помазуна?

— Если вопрос, было ли предложение от «Зенита», ответ — нет. А хотели ли они его или нет, как я могу сказать? Я могу сказать, хотели ли вы вчера ужинать или нет? Предложения не было.

Аренда 26-летнего вратаря ЦСКА закончилась в конце сезона-2022/23. В «Урале» рассчитывают, что голкипер останется в клубе.

В прошлом сезоне он провел за екатеринбуржцев 38 матчей и в 7 из них сохранил ворота сухими.