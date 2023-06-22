Алаев: «Постараемся сделать максимально справедливый календарь РПЛ для всех»

Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос, когда будет представлен календарь чемпионата России на сезон-2023/24.

«Очень надеюсь, что календарь завтра будет. Считаю, что за месяц он должен быть. Хочется, чтобы уже завтра, максимум послезавтра получить готовый календарь.

«Зенит» не получит легкий календарь? Могу заверить, что мы постараемся сделать максимально справедливый календарь для всех. Если клубы мне не поверят, увидят манипуляции — меня не будет президентом РПЛ. Но невозможно всем угодить, поэтому проверяем разные варианты. Ни один из клубов не видел ни один из 59 вариантов календаря. Считаю, что никто из клубов не должен их видеть. Никаких преференций и проблем мы не хотим создавать клубам. Мы стараемся найти максимально объективный вариант», — сказал Алаев.