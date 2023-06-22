Гинер: «Могу ли я представить, что ЦСКА отпустит игрока в «Спартак»? Нет»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о том, отпустил бы игрока армейцев в «Спартак».

— Была информация об интересе «Спартака» к Медине. Вы можете представить такое, что ЦСКА отпустит игрока в «Спартак»?

— Смотрите, вы даже вопрос задали очень правильно. Для того, чтобы я односложно ответил. Могу ли я представить? Нет.

Ранее агент Медины в комментарии для «СЭ» опроверг информацию о переговорах со «Спартаком».

В сезоне-2022/23 Медина забил 11 голов и сделал 8 результативных передач в 33 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 7 миллионов евро.