Воробьев — о строительстве базы ЦСКА в Подмосковье: «Будем стараться сделать все качественно и оперативно»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об этапах строительства новой базы футбольного клуба ЦСКА.

— Мы приветствуем от всей души ЦСКА. Гинер и Акинфеев долгое время уделяют детям. В Московской области есть запрос на массовый спорт. Рады построить тут новую базу. Но мы договорились, что прекрасная инфраструктура должна быть доступна всем. Это популярные место, и оно должно быть доступно для наших жителей. Будем делать все с умом. Сейчас будут проведены подготовительные работы, а после начнется активная фаза строительства. Будем стараться сделать все качественно и оперативно сдать проект.

25 февраля в деревне Мыщецкое в Московской области бал заложен первый камень в основании базы ЦСКА.