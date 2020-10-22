Гинер назвал бюджет ЦСКА в год

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что бюджет клуба в год составляет более 70 миллионов евро.

«Какой сейчас бюджет? Он немного подрос, если сравнить с прошлыми годами, до 70 с чем-то миллионов евро. Хотя мне проще говорить в рублях. Сейчас бюджет клуба — пять-пять с половиной миллиардов рублей. У нас появилась возможность тратить деньги, которые мы зарабатываем, не на проценты, а на клуб. Поэтому бюджет чуть-чуть увеличился», — сказал Гинер в интервью Sport24.

Сегодня ЦСКА проведет матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы против «Вольфсберга». Начало игры — в 22.00 (мск).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.