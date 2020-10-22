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Гинер назвал бюджет ЦСКА в год

19:41
Евгений Гинер. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Гинер. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что бюджет клуба в год составляет более 70 миллионов евро.

«Какой сейчас бюджет? Он немного подрос, если сравнить с прошлыми годами, до 70 с чем-то миллионов евро. Хотя мне проще говорить в рублях. Сейчас бюджет клуба — пять-пять с половиной миллиардов рублей. У нас появилась возможность тратить деньги, которые мы зарабатываем, не на проценты, а на клуб. Поэтому бюджет чуть-чуть увеличился», — сказал Гинер в интервью Sport24.

Сегодня ЦСКА проведет матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы против «Вольфсберга». Начало игры — в 22.00 (мск).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2020-10-22-intervyu-yevgeniya-ginera-o-tsska-byudzhete-prodazhe-aktsiy-interese-zenita-k-vlashichu-chalove-i-kristal-pelas

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