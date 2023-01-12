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Сегодня, 12:05

Абаскаль — об интересе клубов из Испании: «Единственное, что могу гарантировать — желание работать в «Спартаке»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны клубов из Испании.

— Была информация, что вами интересуются клубы из Испании. Можете успокоить болельщиков и сказать, что вы никуда не уйдете?

— Единственное, что я могу гарантировать — свое желание находиться здесь, работать в «Спартаке», работать на благо команды, радовать болельщиков. Мы уважаем историю, работаем сегодняшним днем, чтобы менять историю. Хотим, чтобы болельщики осознавали, насколько велик их клуб, — сказал Абаскаль.

33-летний специалист возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года. Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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И К Ж
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Локомотив

 16 1 3
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Факел

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Торпедо М

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