Гильерме: «Второй гол? Все думали, что был офсайд. Я на несколько секунд потерял внимание»

Вратарь «Локомотива» Гильерме после поражения от «Ростова» (1:2) в матче 8-го тура РПЛ оценил дебют Жоау Мариу, отметив, что ему необходимо адаптироваться в команде.

— Матч получился для нас сложным, и еще не повезло в некоторых моментах, которые не смогли реализовать. А соперник забил два мяча, — сказал Гильерме. — Думаю, к нашей игре и желанию выиграть вопросов сегодня нет.

— В моменте со вторым голом показалось, что все футболисты остановились, как в замедленной съемке. Что там произошло?

— Все думали, что был офсайд. Но когда я уже пропустил, понял, что пас назад был от нашего игрока. Так бывает. На несколько секунд я потерял внимание.

— В концовке матча были моменты, когда могли сравнять счет. Почему не дожали соперника?

— Просто не повезло, как я уже сказал. Мы даже могли выиграть этот матч, для этого были возможности, но такие дни бывают. Нужно поднять голову и двигаться дальше. Это еще только начало чемпионата и у нас есть потенциал, чтобы занять первую или вторую строчку в таблице.

— Как приняли в команде Жоау Мариу?

— Как всех новичков, которые к нам приезжают. Мы должны их поддержать, потому что они все для нас важны. С Жоау Мариу было также.

— Как оцениваете его дебют?

— Первую игру всегда сложно играть. Он к нам пришел два дня назад и вышел в первом тайме очень быстро, без разминки. Это тяжело. Любой футболист должен адаптироваться к команде. Первый тайм он провел не очень хорошо, но понятно почему так получилось. Во втором тайме он более уверенно себя чувствовал и показал свой потенциал. (Елена Григорьевская)

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