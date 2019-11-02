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Гильерме: «Впервые в карьере вижу, чтобы одна команда получила восемь желтых карточек»

19:13
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Вратарь «Локомотива» Гильерме считает, что судья был слишком суров к его команде в матче 15-го тура чемпионата России с «Уфой» (1:1). Также он посетовал на плохое качество поля и холодную погоду.

— Да, было холодно, — сказал в интервью пресс-службе «Локомотива» Гильерме. — В первом тайме было посложнее, чем во втором, потому что играли против ветра. Мне было холоднее от ветра в лицо.

Жалко, что не победили. Это было близко. В Уфе очень сложно играть. Особенно на таком ужасном поле. Считаю, что ничья тоже неплохой результат. Против нас была не только «Уфа», но и поле, погода, а еще и судья. Первый раз в карьере вижу, что команда получает восемь желтых карточек. Но что делать? Мы не должны искать причины, почему не выиграли, в таких вещах. Нужно собираться и анализировать тактику, технику, чего не хватило. А не жаловаться на поле, погоду и судей. У нас впереди очень сложный матч с «Ювентусом». Будем готовиться.

Уфа — Локомотив

Дополнительная информация

https://twitter.com/fclokomotiv/status/1190656477905793024

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