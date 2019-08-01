Гильерме: "Сказали, что предложение "Спартака" лучше. Но я ждал до конца"

Вратарь "Локомотива" Гильерме подчеркнул, что не общался с представителями "Спартака". В середине июля 33-летний голкипер подписал новый трехлетний контракт с "железнодорожниками".
– Расскажите, было ли действительно предложение от "Спартака"?
– "Спартак" отправил предложение в "Локомотив". Но между мной и руководством "Спартака" никакого общения не было.
– Вы были готовы рассмотреть предложение красно-белых?
– Это уже другой вопрос. Решение было бы непростым, ведь я 12 лет в "Локомотиве". И переходить в стан противника непросто.
– Писали, что вы уже готовы перейти в "Спартак"…
– Вы много чего пишете. Говорили, что у меня зарплата 3 миллиона, что хотел 5 миллионов. Это все неправда.
– Некоторое время назад вы говорили в интервью, что в "Спартак" никогда не перейдете. Страшно не было за эти слова?
– Я дал слово. Должен отвечать за него.
– Сожалели, что так сказали?
– Нет, я давно в "Локо", здесь все как семья. Со всеми хорошие отношения. И менять команду внутри России было бы очень тяжело. Но однажды это может случиться. Хочу играть здесь до конца карьеры, но это зависит не только от меня.
– Вы не станете больше говорить, что никогда не перейдете в "Спартак"?
– Моя мечта – играть в "Локо" до конца карьеры, играть в России только за одну команду.
– Но морально готовы были сменить одну российскую команду на другую?
– Честно, нет. Я уверен был до конца, что останусь здесь.
– Предложение "Спартака" было лучше?
– Сказали, что было лучше, но я ждал до конца, так как хотел остаться в команде.
– Финальное предложение "Локо" ниже того, что предлагал "Спартак"?
– Да.
– С вами лично кто-то из "Спартака" общался?
– Нет. (Юлия Яковлева)