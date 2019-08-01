Гильерме: "Сказали, что предложение "Спартака" лучше. Но я ждал до конца"

Вратарь "Локомотива" Гильерме подчеркнул, что не общался с представителями "Спартака". В середине июля 33-летний голкипер подписал новый трехлетний контракт с "железнодорожниками".

– Расскажите, было ли действительно предложение от "Спартака"?

– "Спартак" отправил предложение в "Локомотив". Но между мной и руководством "Спартака" никакого общения не было.

– Вы были готовы рассмотреть предложение красно-белых?

– Это уже другой вопрос. Решение было бы непростым, ведь я 12 лет в "Локомотиве". И переходить в стан противника непросто.

– Писали, что вы уже готовы перейти в "Спартак"…

– Вы много чего пишете. Говорили, что у меня зарплата 3 миллиона, что хотел 5 миллионов. Это все неправда.

– Некоторое время назад вы говорили в интервью, что в "Спартак" никогда не перейдете. Страшно не было за эти слова?

– Я дал слово. Должен отвечать за него.

– Сожалели, что так сказали?

– Нет, я давно в "Локо", здесь все как семья. Со всеми хорошие отношения. И менять команду внутри России было бы очень тяжело. Но однажды это может случиться. Хочу играть здесь до конца карьеры, но это зависит не только от меня.

– Вы не станете больше говорить, что никогда не перейдете в "Спартак"?

– Моя мечта – играть в "Локо" до конца карьеры, играть в России только за одну команду.

– Но морально готовы были сменить одну российскую команду на другую?

– Честно, нет. Я уверен был до конца, что останусь здесь.

– Предложение "Спартака" было лучше?

– Сказали, что было лучше, но я ждал до конца, так как хотел остаться в команде.

– Финальное предложение "Локо" ниже того, что предлагал "Спартак"?

– Да.

– С вами лично кто-то из "Спартака" общался?

– Нет. (Юлия Яковлева)

Полностью интервью Гильерме – здесь