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Гильерме пожелал удачи Алексею Миранчуку в «Атланте»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме заявил, что переход российского полузащитника Алексея Миранчука в «Атланту» будет хорошим опытом для игрока.

«Мы были вместе с Алексеем, когда он был в России в отпуске. Обсуждали его трансфер в Америку. Но это его личный выбор, он уже очень опытный футболист, хорошо знает, что лучше делать для своей карьеры. Я считаю, что для него это новый опыт играть в такой лиге. Чемпионат в США отличается от остальных, там много известных и великих футболистов, большая возможность играть на таком уровне. Я думаю, что для него это хорошо. Конечно, я пожелал ему удачи в этом», — цитирует Гильерме ТАСС.

30 июля Миранчук подписал контракт с «Атлантой» до конца декабря 2027 года.

Источник: ТАСС
Алексей Миранчук
Маринато Гильерме
ФК Атланта Юнайтед
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