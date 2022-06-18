Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:39

Бывший нутрициолог «Спартака» рассказал, можно ли футболистам пить пиво после матчей

Мария Куцубеева
,  
Екатерина Звенигородская
Читать «СЭ» в

Экс-нутрициолог «Спартака» Рикарду Пинту ответил на вопрос «СЭ» о том, пьют ли пиво красно-белые футболисты после матчей.

— Некоторые футболисты выпивают бокал пива или вина после матчей. В «Спартаке» это запрещено?

— К счастью, я не задумывался об этом, потому что у нас в команде таких ситуаций не возникало. На мой взгляд, алкоголь категорически нельзя употреблять после матчей, потому что это мешает восстановлению организма.

Артем Ребров. «Ребров пытался убить мою диету!» Что ели футболисты «Спартака»: интервью экс-нутрициолога

Футбол
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 эффективных альтернатив приседаниям в домашних условиях
Бетербиев идет за 18-м нокаутом и званием абсолютного чемпиона. Американец Джо Смит-младший будет разгромлен и не встретится с Биволом
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Экс-нутрициолог «Спартака» — о тренировках Бакаева в Рамадан: «В три часа у него был ранний завтрак»
Генсек РФС Алаев заявил, что против идеи о расширении лиги до 18 команд
Экс-нутрициолог «Спартака»: «Согласен с Карпиным по поводу отказа от сахара»
Гильерме: «Ни у кого нет мыслей об уходе из «Локомотива»
Карраскаль: «Надеюсь, следующий сезон будет очень удачный для ЦСКА»
Александр Гришин прокомментировал возможный переход Николы Влашича в ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карраскаль: «Надеюсь, следующий сезон будет очень удачный для ЦСКА»

Гильерме: «Ни у кого нет мыслей об уходе из «Локомотива»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости