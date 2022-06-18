Бывший нутрициолог «Спартака» рассказал, можно ли футболистам пить пиво после матчей

Экс-нутрициолог «Спартака» Рикарду Пинту ответил на вопрос «СЭ» о том, пьют ли пиво красно-белые футболисты после матчей.

— Некоторые футболисты выпивают бокал пива или вина после матчей. В «Спартаке» это запрещено?

— К счастью, я не задумывался об этом, потому что у нас в команде таких ситуаций не возникало. На мой взгляд, алкоголь категорически нельзя употреблять после матчей, потому что это мешает восстановлению организма.