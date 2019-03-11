Гильерме назвал тройку сильнейших вратарей мира

Голкипер "Локомотива" Маринату Гильерме в интервью клубной пресс-службе назвал тройку сильнейших, по его мнению, вратарей мира на данный момент.

В топ-3 вратарей мира футболист назвал Марка-Андре тер Штегена ("Барселона"), Яна Облака ("Атлетико") и Джанлуиджи Буффона ("ПСЖ").

33-летний Маринату Гильерме - уроженец Бразилии. В 2015 году он получил российский паспорт. Первый матч за сборную России он провел 26 марта 2016 года против сборной Литвы (3:0).

Все о турнире российской премьер-лиге – здесь.