Гильерме: "Моя ошибка во втором мяче есть: я все видел, но молчал"

Вратарь "Локомотива" Гильерме после матча 18-го тура чемпионата России c "Крыльями Советов" (2:2) отметил, что его команде не хватило концентрации.

- В этой игре "Локомотив" потерял очки?

- Конечно. Мы ведь играли дома. Тем более, у нас будет встреча с ЦСКА и нам нельзя терять такие очки. Жаль, что так получилось. Но мы идем дальше.

- По ходу матча к судье было много вопросов. Недовольны работой арбитра?

- У меня нет никаких претензий. Просто нам не хватило концентрации. Когда есть отрыв в один мяч, нельзя пропускать такие глупые голы. Тем более такой опытной команде, как наша. К тому же, у нас было на одного игрока больше. Но так бывает. Мы должны поднять голову и играть дальше.

- Что случилось в эпизоде со вторым пропущенным мячом? Не успели перестроиться после замены Лысова на Смолова?

- Было несколько секунд, когда нам не хватило концентрации. Получился выход два в один. Почему мне оставили одного свободного футболиста? У нас было два защитника рядом, и другой должен был быть на подстраховке. Но моя ошибка в этом моменте тоже есть, потому что я все видел, но молчал.

- Удаление Денисова уже обсудили в команде?

- Я должен посмотреть: он тронул игрока, или Игнатьев. Поэтому не могу сказать.

- А сам Денисов что-то говорил об этом?

- Пока нет. (Елена Григорьевская)

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