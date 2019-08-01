Гильерме: "Кикнадзе обиделся на мой ответ. Имеет право"

Вратарь "Локомотива" Гильерме рассказал про свою реакцию на слова генерального директора клуба Василия Кикнадзе. В начале июня на встрече с болельщиками Кикнадзе заявил, что голкипер, скорее всего, уйдет зимой. В середине июля Гильерме подписал новый трехлетний контракт с "Локо", интерес к нему проявлял "Спартак".

– Гендиректор "Локо" Василий Кикнадзе на встрече с болельщиками сказал, что вы, скорее всего, уйдете зимой. Что тогда почувствовали?

– Считаю, это были ответные эмоции. Ведь перед этим я тоже сказал несколько слов про клуб. Думаю, Кикнадзе на эмоциях так отвечал. В тот момент не было предпосылок ни с моей стороны, ни со стороны клуба, что я точно уйду. Он обиделся на мой ответ. Имеет право.

– А вы болельщикам тоже на эмоциях отвечали?

– Нет, осознанно. Я просто потерял терпение, так как переговоры очень долго тянулись. Понимаю, что это не так просто решать, что мне уже не 20 лет. Но все же я до сих пор играю на хорошем уровне. В конце концов в руководстве поняли, что у меня есть возможность выступать на таком уровне еще 3-4 года. Получилось объяснить. Главное, я и клуб довольны.

– Та речь перед болельщиками про контракт была заготовлена?

– Нет, это было спонтанно. Хотя я понимал, что такой вопрос зададут.

– Вы пожалели, что публично высказались против руководства клуба на встрече с болельщиками?

– Я просто выразил свое мнение. Не считаю, что это критика.

– После встречи с болельщиками был личный разговор с Кикнадзе?

– Много раз общались, но не сразу после встречи.

– С Семиным вы ситуацию с контрактом обсуждали?

– Да. Он хотел, чтобы я остался здесь. Говорил, чтобы успокоился и терпел. Я так и делал. (Юлия Яковлева)

Полностью интервью Гильерме – здесь