Вице-президент РФС: «Что будет на исполкоме? Будет 16 клубов»

Вице-президент РФС Денис Соловьев прокомментировал галовную тему предстоящего исполкома. Руководители федерации и клубов обсудят вопрос расширения количества участников премьер-лиги.

«Что будет на исполкоме? Будет 16 клубов», — заявил Соловьев «СЭ».

Сегодня, 24 мая, в 12.00 начнется заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС). На данный момент в РПЛ принимают участие 16 команд. Клубы, занявшие 15-е и 16-е места, напрямую вылетают в ФНЛ, 13-е и 14-е — играют стыки.