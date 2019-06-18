Герман Ткаченко: "Предложили большие деньги, Игнатьев таких никогда не видел и не справился с соблазном, бывает"

Обстоятельный разговор в редакции "СЭ" с главой компании ProSportsManagement, которая ведет дела Федора Смолова, Юрия Жиркова, Олега Шатова и ряда других известных футболистов, Германом Ткаченко.

– Чем для вас закончилась история с Иваном Игнатьевым?

– Для меня лично она завершилась, когда парень вышел из договора с нашим агентством. Имел право. Чего добился? Судите сами.

– Что его ждет?

– Надеюсь, что будет не так, но не исключаю, что предстоят тяжелые времена. Вы не поверите – до момента, пока Иван с нами не расстался, мы общались каждый день, часто виделись. Общение продолжалось и накануне его ухода.

Для нас та ситуация была не совсем ожидаема, хотя мы все понимали. Мы все понимали про Ивана, знали, где кнопка, но не думали, что все случится так быстро. Ну, другие нажали. Предложили большие деньги, Ваня таких никогда не видел и не справился с соблазном, бывает. (Отдел футбола "СЭ")

Полностью интервью Ткаченко