Геркус считает, что если сезон в РПЛ не доиграют, чемпионом нужно признать «Зенит»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение, что если сезон в Тинькофф чемпионате России не получиться доиграть из-за пандемии коронавируса, золотые медали нужно вручить «Зениту».

«Если дойдет до того, что нам скажут, что чемпионат возобновить невозможно — хотя я таких причин не вижу, уверен, что это абсолютно возможно, и чемпионат необходимо продолжить — то варианта два: либо обнулять, либо присуждать титул команде, набравшей наибольшее количество очков, — цитирует Геркуса «Спорт день за днем». — Считаю, что «Зениту» в этом случае нужно отдать золотые медали, потому что он уверенно лидирует, сыграно большинство матчей, равное количество матчей. Кто из конкурентов может сказать, что у него были бы шансы догнать «Зенит» за оставшиеся восемь туров? Думаю, никто. Поэтому двух мнений быть не может. Но, повторюсь, я бы доиграл сезон. Чтобы сохранять игру, сохранять зрителей, нужно играть».

По данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.