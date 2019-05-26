Геркус поздравил "Локомотив" с серебром

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус поздравил железнодорожников со вторым местом в чемпионате России-2018/19.

– Поздравляю "Локомотив" с серебром и прямой путевкой в групповой раунд Лигу чемпионов! Болельщики "Локо" заслужили такой успешный период в истории клуба! – написал Геркус.

"Локомотив" – серебряный, за "Уфу" не страшно // "Локо" против "Краснодара", "Спартак" - против ЦСКА. Большой онлайн финиша РПЛ

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