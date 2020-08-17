РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Георгий Зотов продолжит карьеру в «Рубине»

13:19
Теги:

«Рубин» подписал контракт до конца текущего сезона с 30-летним защитником Георгием Зотовым. Футболист перешел в клуб в статусе свободного агента и будет выступать под номером «31», сообщает сайт казанцев.

Зотов — воспитанник новосибирского футбола и московского «Спартака». Выступал за клубы «Локомотив-2» (Москва), «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк), белгородский «Салют», донецкий «Металлург», махачкалинский «Анжи», краснодарскую «Кубань», самарские «Крылья Советов». Сезон-2019/20 провел в аренде в «Оренбурге»: в 20 матчах в РПЛ забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Дополнительная информация:

https://rubin-kazan.ru/posts/georgiy-zotov-v-rubine

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир