Георгий Зотов продолжит карьеру в «Рубине»

«Рубин» подписал контракт до конца текущего сезона с 30-летним защитником Георгием Зотовым. Футболист перешел в клуб в статусе свободного агента и будет выступать под номером «31», сообщает сайт казанцев.

Зотов — воспитанник новосибирского футбола и московского «Спартака». Выступал за клубы «Локомотив-2» (Москва), «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк), белгородский «Салют», донецкий «Металлург», махачкалинский «Анжи», краснодарскую «Кубань», самарские «Крылья Советов». Сезон-2019/20 провел в аренде в «Оренбурге»: в 20 матчах в РПЛ забил один гол и сделал одну голевую передачу.