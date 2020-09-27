Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе подвел итоги первого тайма матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0, перерыв).

Для 23-летнего Мелкадзе этот забитый мяч стал первым в составе грозненцев. Нападающий выступает за «Ахмат» на правах аренды. Футболист принадлежит «Спартаку».

— Мой гол? Пошла подача, я занял место в той зоне, где и должен был, — сказал в эфире «Матч Премьер» Мелкадзе. — Долго наигрывали эту комбинацию.

— «Ахмат» быстро повел в счете, но продолжает играть первым номером. Это установка тренера? Не было желания отдать инициативу сопернику?

— Нет. Я считаю, что у нас достаточно хорошая команда, чтобы доминировать с любым соперником в премьер-лиге и создавать свои моменты благодаря своей игре, а не за счет чужих ошибок.