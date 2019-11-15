Георгий Джикия: «Все новички влились в команду»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал об адаптации новичков в команде.

— Уже прошло три-четыре месяца, — приводит слова Джикии РИА «Новости». — Но опять же, есть такой момент, что пришел новый тренер. Ему тоже нужно время привыкнуть, посмотреть, кого и где он видит. Он сделал перестроения в амплуа футболистов. Мне кажется, до зимы тренерский штаб определит, с кем он начнет февраль и март. Отсюда и перестановки, чтобы понять, кто и на какой позиции будет играть лучше.

— Вы себя видите исключительно в роли центрального защитника? Или есть варианты?

— Если потребуется, то сыграю и слева в защите, но не более того. Главное, чтобы я был эффективен на этой позиции.

— Гус Тил стал самым дорогим футболистом в истории «Спартака», но в последнее время очень мало играет. Похоже, и Тедеско уже надоели вопросы о голландце. Как сам игрок переживает этот период?

— Это футбол. Он пришел при одном тренере, теперь у нас другой специалист, у которого свой подход. Гус отличный парень, держится в коллективе хорошо. Это касается каждого из ребят. Все новички влились в команду. Понятно, что тренер не может поставить всех в состав, кому-то приходится ждать своего шанса на лавке.

В центре полузащиты у нас очень высокая конкуренция. Если вы заметили, последние матчи играл молодой Наиль Умяров.

— В центре защиты с этим проще?

— Была конкуренция, поэтому и перешли на три центральных. Этот вопрос мы решили мирным путем.

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