Георгий Джикия: "Судейство в матче было хорошим"

Капитан "Спартака" Георгий Джикия после победы в матче 1-го тура чемпионата России над "Сочи" (1:0) отметил, что игра для его команды получилась трудной.

– Какие впечатления от матча?

– Игра была тяжелая, самое главное, что мы победили. Это самое важное для первого тура.

– Если смотреть статистику, "Сочи" в первом тайме переиграл "Спартак", притом что команда только собралась. С чем это связано?

– Я согласен, что в первом тайме мы немного провалились, но в целом мы контролировали игру. Немного отошли назад, но так иногда бывает. Главное, что спокойно это перетерпели и во втором тайме начали свою игру. Стали давить и в конце забили.

– Игроки "Сочи" говорят, что был пенальти, что Рассказов нарушил правила. Вам как показалось?

– Не знаю. Это они говорят.

– А как вам судейство?

– Хорошее судейство. Никогда не обсуждаю судейские моменты, потому что с уважением отношусь к арбитрам. (Елена Григорьевская)​

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