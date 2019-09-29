Георгий Джикия: «С Кононовым было комфортно работать»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после поражения от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура РПЛ попросил болельщиков поддерживать команду и в хорошие, и в плохие времена. Также его спросили об отставке главного тренера красно-белых Олега Кононова.

— Что можете сказать болельщикам после такого матча?

— Скажу, чтобы они поддерживали нас и в хорошие, и в плохие моменты.

— Кононов уволен. Что он говорил в раздевалке?

— Это личное. Я не обсуждаю то, что происходит в раздевалке.

— Почему команда проиграла три домашних матча подряд? Кононов не справился или это дело футболистов?

— Не могу ответить на этот вопрос. Такое бывает. Что касается игроков, каждый старается, бьется, но что-то не получается. Будем работать дальше, чтобы добиваться чего-то большего.

— Комфортно было работать с Кононовым? Команда его не сливала?

— Следующий вопрос.

— Так вам было комфортно работать с Кононовым?

— Да. (Елена Григорьевская)