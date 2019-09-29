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Георгий Джикия: «С Кононовым было комфортно работать»

20:01
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия после поражения от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура РПЛ попросил болельщиков поддерживать команду и в хорошие, и в плохие времена. Также его спросили об отставке главного тренера красно-белых Олега Кононова.

— Что можете сказать болельщикам после такого матча?

— Скажу, чтобы они поддерживали нас и в хорошие, и в плохие моменты.

— Кононов уволен. Что он говорил в раздевалке?

— Это личное. Я не обсуждаю то, что происходит в раздевалке.

— Почему команда проиграла три домашних матча подряд? Кононов не справился или это дело футболистов?

— Не могу ответить на этот вопрос. Такое бывает. Что касается игроков, каждый старается, бьется, но что-то не получается. Будем работать дальше, чтобы добиваться чего-то большего.

— Комфортно было работать с Кононовым? Команда его не сливала?

— Следующий вопрос.

— Так вам было комфортно работать с Кононовым?

— Да. (Елена Григорьевская)

Спартак — Оренбург

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи
Материалы сюжета: «Спартак»: Кононов уволен




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