Генсек РФС назвал лучшего футболиста в России

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2020 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев поставил на первое место форварда «Зенита» Артема Дзюбу. Также в его пятерку вошли: Никола Влашич (ЦСКА), Алексей Миранчук («Аталанта»), Георгий Джикия («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»).