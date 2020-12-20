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Генсек РФС назвал лучшего футболиста в России

21:00
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В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2020 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев поставил на первое место форварда «Зенита» Артема Дзюбу. Также в его пятерку вошли: Никола Влашич (ЦСКА), Алексей Миранчук («Аталанта»), Георгий Джикия («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

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