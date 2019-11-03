Геннадий Орлов рассказал про грубость Азмуна

Известный телекомментатор Геннадий Орлов после матча «Зенит» — ЦСКА в интервью «СЭ» покритиковал форварда питерцев Сердара Азмуна и отдал должное голкиперу армейцев Игорю Акинфееву.

— Но по матчу с ЦСКА вопросы возникают не только к реализации Азмуна, но и к его фолам. Не считаете, что иранец наиграл на красную карточку?

— Да, форвард действовал грубо. Почему не удалили? Это решение судьи. Но я признаю: грубо, грубо... С другой стороны, Сердар — иранец, менталитет у него другой. Такая история... Легионер, одним словом. У Влашича тоже есть отдельные эпизоды...

— Что вы имеете в виду?

— Когда порой смотришь, как он лежит на газоне, хочется ему сказать: «Не так сильно тебя ударили, что ты так корчишься». Это иностранцы, у них свои хитрости.

— То есть, вы считаете, что Азмуна не следовало удалять?

— Не знаю. Решение за судьей. ВАР же не подсказал Вилкову, что надо показать красную карточку. Так? И еще мне бросилось в глаза то, что Азмун сразу после нарушения подошел к пострадавшему футболисту и извинился. И тот ответил — все нормально. В кадр это попало. Такие вещи много значат для арбитров. То есть Сердар не специально так сыграл. И потом — он же не нанес серьезной травмы сопернику. (Виталий Айрапетов)

Геннадий Орлов: «Попросил бы Акинфеева вернуться в сборную на чемпионат Европы. Он лучший по определению»