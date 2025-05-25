Орлов: «Краснодар» в матче с «Динамо» показал чемпионскую игру»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отреагировал на чемпионство «Краснодара» в РПЛ.

— Начну с того, что большой спорт и футбол в частности — это страсть, горящие глаза. Без запредельного настроя чемпионами не становятся. И вчера я специально остался дома, чтобы параллельно смотреть оба матча: «Зенит» — «Ахмат» и «Краснодар» — «Динамо».

И я считаю, что подопечные Мусаева вчера показали чемпионский футбол. Да, после первого тайма «Зенит» был на первом месте. Но как «быки» выгрызли эти золотые три очка после перерыва! Как они бились за каждый мяч! С какой страстью играли Кордоба, Сперцян и Кривцов! Вот их я бы выделил. Как они хотели победить! Страсть — синоним харизмы. Вот за счет нее, прежде всего, южане и превзошли остальных.

Мне кто-то, возможно, возразит: мол, «Зенит» же крупно победил «Краснодар» не так давно. Но о чем это говорит? О том, что питерцы способны взрываться, выкладываться на все 100. Но это все-таки редкие вспышки. А «Краснодар» показывал такой футбол и такой характер на длинной дистанции. Так что все закономерно. У сине-бело-голубых было слишком много осечек, — сказал Орлов «СЭ».

«Краснодар» занял первое место в турнирной таблице РПЛ с 67 очками, «Зенит», ставший вторым, отстал от команды Мурада Мусаева на одно очко.