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Орлов: «Краснодар» в матче с «Динамо» показал чемпионскую игру»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отреагировал на чемпионство «Краснодара» в РПЛ.

— Начну с того, что большой спорт и футбол в частности — это страсть, горящие глаза. Без запредельного настроя чемпионами не становятся. И вчера я специально остался дома, чтобы параллельно смотреть оба матча: «Зенит» — «Ахмат» и «Краснодар» — «Динамо».

И я считаю, что подопечные Мусаева вчера показали чемпионский футбол. Да, после первого тайма «Зенит» был на первом месте. Но как «быки» выгрызли эти золотые три очка после перерыва! Как они бились за каждый мяч! С какой страстью играли Кордоба, Сперцян и Кривцов! Вот их я бы выделил. Как они хотели победить! Страсть — синоним харизмы. Вот за счет нее, прежде всего, южане и превзошли остальных.

Мне кто-то, возможно, возразит: мол, «Зенит» же крупно победил «Краснодар» не так давно. Но о чем это говорит? О том, что питерцы способны взрываться, выкладываться на все 100. Но это все-таки редкие вспышки. А «Краснодар» показывал такой футбол и такой характер на длинной дистанции. Так что все закономерно. У сине-бело-голубых было слишком много осечек, — сказал Орлов «СЭ».

«Краснодар» занял первое место в турнирной таблице РПЛ с 67 очками, «Зенит», ставший вторым, отстал от команды Мурада Мусаева на одно очко.

Футболисты &laquo;Краснодара&raquo; с&nbsp;трофеем за&nbsp;победу в&nbsp;РПЛ.«Краснодар» стал чемпионом без скамейки, с закрытым аэропортом. Браво!» Орлов — о Галицком, Семаке и Соболеве
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Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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