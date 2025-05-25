Источник: ЦСКА предложил 4-летний контракт игроку сборной Греции Константелиасу

ЦСКА продолжает вести переговоры по трансферу полузащитника ПАОКа Янниса Константелиаса, сообщает журналист Иван Карпов.

Ранее в греческом клубе сообщали «СЭ», что отклонили предложение ЦСКА по 22-летнему греку.

По информации источника, ЦСКА готовит новое предложение ПАОКу. Кроме того, армейцы предлагают самому футболисту 4-летний контракт с клубом. Полузащитник готов перейти в российский клуб, если клубы сумеют договориться о трансфере.

Константелиас является воспитанником ПАОКа. В текущем сезоне он провел 47 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 17 миллионов евро.