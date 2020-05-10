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Геннадий Орлов: «Приглашал Лобановского в «Зенит» в 1991-м. Сейчас бы он наверняка пришел»

20:50
Валерий Лобановский. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Валерий Лобановский. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что приглашал знаменитого тренера Валерия Лобановского возглавить «Зенит» в 1991 году. Бывший главный тренер сборной СССР на тот момент возглавлял сборную ОАЭ.

— Я Лобановского в 1991 году приглашал в «Зенит», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге». — Он ответил: «Почему нет? Если будут задачи». А под задачи нужны деньги. Сегодня Лобановский наверняка бы пришел бы в «Зенит». Задачи у клуба высокие. Конечно, тренер на таких условиях пойдет.

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