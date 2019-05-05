Известный комментатор и бывший футболист Геннадий Орлов признался, что сомневался в чемпионстве "Зенита" по итогам текущего сезона, сообщает Teamrussia.

Вчера, 4 мая, в 27-м туре чемпионата России петербургская команда сыграла на выезде вничью с "Ахматом"(1:1), а ее ближайший преследователь – "Локомотив" – уступил в гостях "Арсеналу" (0:2). После этого "Зенит" гарантировал себе золото премьер-лиги.

​– Как без сомнений жить? Так не бывает. Был период в конце осенней части чемпионата, когда я понимал, что, если не приобретут новых игроков, придется очень туго. Но продали Леандро Паредеса, который был лидером среди иностранцев и служил тормозом для команды. Легионеры при нем держались обособленно. При этом аргентинец хотел уйти, и "Зенит" отдал его "ПСЖ" за 47 миллионов евро. Сделка века! Французы даже не поняли, как их обхитрили, – приводит слова Орлова Teamrussia.

Полузащитник Леандро Паредес перешел в "ПСЖ" из "Зенита" в зимнее трансферное окно, в 2019-м.

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