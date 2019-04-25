Экс-футболист, известный российский комментатор Геннадий Орлов на своем Youtube-канале прокомментировал игру "Зенита" в матче 24-го тура чемпионата России против "Краснодара"​ (3:2).

– Какой же прессинг был у "Зенита" в матче с "Краснодаром". Он был похож на прессинг "Аякса". Игроки все заслужили "пятерку" за этот матч. Ригони допустил ошибку при первом голе в ворота "Зенита" – он не закрыл зону Смольникова, это его ошибка. Игровая дисциплина... Но в то же время, аргентинец выкатил мяч Дзюбе, который затем открыл счет в матче на 19-й минуте, – сказал Орлов.

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