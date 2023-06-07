Орлов: «Джикия не входит в тройку сильнейших центральных защитников РПЛ»
Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал четверку сильнейших защитников РПЛ.
— Оборона. Читал интервью Валерия Газзаева вашему изданию. Он назвал лучшим правым защитником спартаковца Даниила Денисова. Что ж, это мнение уважаемого специалиста, который выигрывал Кубок УЕФА. Но у меня все-таки свой кандидат — возможно, не слишком очевидный. Это Гленн Бейл из «Крыльев». обученный защитник. Я его поставлю выше и Денисова, и Караваева. Голландец резкий, техничный с неплохим видением поля. Конечно, и он далек от идеала, но все же, на мой взгляд, посильнее россиян на этой позиции.
Центр обороны. Многие предрекали Дивееву большое будущее. Но сейчас он играет неуверенно. Да, можно списать это и на тяжелую травму, но факт остается фактом: Игорь ошибается. Потерял резкость... Не могу его включить в свой список. Вообще с защитниками в РПЛ туго. Я, пожалуй, остановлю свой выбор, во-первых, на Осипенко из «Ростова». Максим выделяется на общем фоне, хотя и он не безгрешен. По большому счету тоже не быстрый защитник. Нет рывка с места. Разве можно его сравнить с Чорлукой, Ловреном, Ивановичем? Если не хватает резкости, можно играть за счет грамотного выбора позиции. Этим и отличались легионеры, которых я вам перечислил. Осипенко в этом компоненте им, конечно, уступает. Да и обороной он не может руководить так, как эти трое.
По этой самой причине я и не включаю в свой список Георгия Джикию. Он уже давно выступает за «Спартак», некоторые эксперты считают его ведущим центральным защитником страны. Но я так не думаю. Не могу назвать Джикию лидером красно-белых. По игре он не соответствует этому статусу. Ну не столп он обороны, не надежен... А его походы вперед часто становятся авантюрой. В прошлом сезоне многие хвалили дуэт в обороне Джикия — Жиго. Но «Спартак» вообще-то стал десятым... При всем уважении к Джикии, он не попадает у меня даже в тройку.
Кто составит компанию Осипенко? Роша из ЦСКА. С нужной энергетикой. Он и в отборе неплох, и впереди помогает. Бразилец забил три мяча с игры. В активе того же Осипенко шесть голов, но четыре с пенальти. Первым запасным в моей сборной будет Кирилл Гоцук из Нижнего Новгорода. Какая у него харизма! Как он держит оборону, как подстегивает партнеров. Настоящий капитан. Да и впереди полезен.
По левому защитнику у меня никаких сомнений нет. Дуглас Сантос, — сказал «СЭ» Орлов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9