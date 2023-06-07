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Орлов: «Джикия не входит в тройку сильнейших центральных защитников РПЛ»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Георгий Джикия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал четверку сильнейших защитников РПЛ.

— Оборона. Читал интервью Валерия Газзаева вашему изданию. Он назвал лучшим правым защитником спартаковца Даниила Денисова. Что ж, это мнение уважаемого специалиста, который выигрывал Кубок УЕФА. Но у меня все-таки свой кандидат — возможно, не слишком очевидный. Это Гленн Бейл из «Крыльев». обученный защитник. Я его поставлю выше и Денисова, и Караваева. Голландец резкий, техничный с неплохим видением поля. Конечно, и он далек от идеала, но все же, на мой взгляд, посильнее россиян на этой позиции.

Центр обороны. Многие предрекали Дивееву большое будущее. Но сейчас он играет неуверенно. Да, можно списать это и на тяжелую травму, но факт остается фактом: Игорь ошибается. Потерял резкость... Не могу его включить в свой список. Вообще с защитниками в РПЛ туго. Я, пожалуй, остановлю свой выбор, во-первых, на Осипенко из «Ростова». Максим выделяется на общем фоне, хотя и он не безгрешен. По большому счету тоже не быстрый защитник. Нет рывка с места. Разве можно его сравнить с Чорлукой, Ловреном, Ивановичем? Если не хватает резкости, можно играть за счет грамотного выбора позиции. Этим и отличались легионеры, которых я вам перечислил. Осипенко в этом компоненте им, конечно, уступает. Да и обороной он не может руководить так, как эти трое.

По этой самой причине я и не включаю в свой список Георгия Джикию. Он уже давно выступает за «Спартак», некоторые эксперты считают его ведущим центральным защитником страны. Но я так не думаю. Не могу назвать Джикию лидером красно-белых. По игре он не соответствует этому статусу. Ну не столп он обороны, не надежен... А его походы вперед часто становятся авантюрой. В прошлом сезоне многие хвалили дуэт в обороне Джикия — Жиго. Но «Спартак» вообще-то стал десятым... При всем уважении к Джикии, он не попадает у меня даже в тройку.

Кто составит компанию Осипенко? Роша из ЦСКА. С нужной энергетикой. Он и в отборе неплох, и впереди помогает. Бразилец забил три мяча с игры. В активе того же Осипенко шесть голов, но четыре с пенальти. Первым запасным в моей сборной будет Кирилл Гоцук из Нижнего Новгорода. Какая у него харизма! Как он держит оборону, как подстегивает партнеров. Настоящий капитан. Да и впереди полезен.

По левому защитнику у меня никаких сомнений нет. Дуглас Сантос, — сказал «СЭ» Орлов.

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Георгий Джикия
Дуглас Сантос
Максим Осипенко
РПЛ
Виллиан Роша
Геннадий Орлов
Гленн Бейл
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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