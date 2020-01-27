Геннадий Орлов: «Ивановичу и Ракицкому не хватает скорости. «Зениту» нужен защитник»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что «Зениту» необходимо усиление в линию обороны.

— Нужен центральный защитник, — сказал Геннадий Орлов во время прямой трансляции в «ВКонтакте». - Иванович и Ракицкий — им не хватает скорости, та же проблема, что у Чорлуки в «Локомотиве». Ракицкий чуть поживее, но Иванович... Тяжело будет восстановить кондиции. Нужен защитник, центральный, нужна замена.

Хотел бы обратить неважную физическую форму Оздоева, Дриусси. Лунева вот пощадили в матче с «Зальцбургом», Кузяев и Малкома не выпустили. Но ему надо потерпеть.