РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Геннадий Орлов: «Ивановичу и Ракицкому не хватает скорости. «Зениту» нужен защитник»

20:52
Теги:

Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что «Зениту» необходимо усиление в линию обороны.

— Нужен центральный защитник, — сказал Геннадий Орлов во время прямой трансляции в «ВКонтакте». - Иванович и Ракицкий — им не хватает скорости, та же проблема, что у Чорлуки в «Локомотиве». Ракицкий чуть поживее, но Иванович... Тяжело будет восстановить кондиции. Нужен защитник, центральный, нужна замена.

Хотел бы обратить неважную физическую форму Оздоева, Дриусси. Лунева вот пощадили в матче с «Зальцбургом», Кузяев и Малкома не выпустили. Но ему надо потерпеть.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 16654
Все опросы
Какому топ-клубу РПЛ больше других требуется усиление зимой-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир