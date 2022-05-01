Генич: «Если бы я ретранслировал все, что Дзюба говорит про партнеров по сборной и клубу, то его стали бы хейтить гораздо раньше»

Комментатор Константин Генич заявил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба столкнулся бы с хэйтом намного раньше, если бы люди знали, что он говорит о других футболистах.

«Мы с Артемом давно знакомы. Мы с ним не друзья и даже не товарищи, но общались нередко на каких-то встречах с нашими общими знакомыми. Если бы я ретранслировал все, что Артем говорит про своих партнеров по сборной и клубу, вообще про игроков РПЛ, то хейтить Дзюбу стали бы гораздо раньше. Многие бы в раздевалке на него стали косо смотреть. Я этого не делал, этот кодекс чести я не собирался нарушать. То, что он тогда говорил про Ивана Сергеева, я тоже не буду ретранслировать.

Сергеев в прошлом сезоне забил огромное количество мячей в ФНЛ за «Крылья». Это было начало мая 2021 года. Тогда за несколько дней до дня рождения, на котором мы встретились, я рассуждал в прессе, что Сергеев мог бы попасть в расширенный список сборной. Разговор про Сергеева на том дне рождения начал не я. Дзюба, увидев меня, еще за десять метров произнес вслух то, что слышали многие. Инициатором разговора о Сергееве и этого спора был не я», — приводит matchtv.ru слова Генича.

Ранее Генич сообщил, что поспорил с Дзюбой о количестве голов Ивана Сергеева в РПЛ. Комментатор поставил на то, что нападающий «Крыльев» в первом сезоне в чемпионате России сможет забить 8 или более голов. После восьмого мяча Сергеева, который зимой перешел в «Зенит», тележурналист напомнил о споре с Дзюбой в своих соцсетях и предложил футболисту выйти на один из матчей в футболке с просьбой к «Спартаку» снять для него запрет на комментирование игр красно-белых.

Вчера, 30 апреля после матча 27-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:1) Дзюба в ответ на вопрос о споре с Геничем сравнил тележурналиста с «желтой прессой».