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Генич: «Если бы я ретранслировал все, что Дзюба говорит про партнеров по сборной и клубу, то его стали бы хейтить гораздо раньше»

Генич заявил, что Дзюбу стали бы хэйтить намного раньше, если бы знали его мнение о других футболистах
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Комментатор Константин Генич заявил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба столкнулся бы с хэйтом намного раньше, если бы люди знали, что он говорит о других футболистах.

«Мы с Артемом давно знакомы. Мы с ним не друзья и даже не товарищи, но общались нередко на каких-то встречах с нашими общими знакомыми. Если бы я ретранслировал все, что Артем говорит про своих партнеров по сборной и клубу, вообще про игроков РПЛ, то хейтить Дзюбу стали бы гораздо раньше. Многие бы в раздевалке на него стали косо смотреть. Я этого не делал, этот кодекс чести я не собирался нарушать. То, что он тогда говорил про Ивана Сергеева, я тоже не буду ретранслировать.
Сергеев в прошлом сезоне забил огромное количество мячей в ФНЛ за «Крылья». Это было начало мая 2021 года. Тогда за несколько дней до дня рождения, на котором мы встретились, я рассуждал в прессе, что Сергеев мог бы попасть в расширенный список сборной. Разговор про Сергеева на том дне рождения начал не я. Дзюба, увидев меня, еще за десять метров произнес вслух то, что слышали многие. Инициатором разговора о Сергееве и этого спора был не я», — приводит matchtv.ru слова Генича.

Ранее Генич сообщил, что поспорил с Дзюбой о количестве голов Ивана Сергеева в РПЛ. Комментатор поставил на то, что нападающий «Крыльев» в первом сезоне в чемпионате России сможет забить 8 или более голов. После восьмого мяча Сергеева, который зимой перешел в «Зенит», тележурналист напомнил о споре с Дзюбой в своих соцсетях и предложил футболисту выйти на один из матчей в футболке с просьбой к «Спартаку» снять для него запрет на комментирование игр красно-белых.

Вчера, 30 апреля после матча 27-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:1) Дзюба в ответ на вопрос о споре с Геничем сравнил тележурналиста с «желтой прессой».

Артем Дзюба и&nbsp;Константин Генич. Дзюба и Генич разругались из-за спора о голах Сергеева: «Это позорно, прям фу!» — «Артем — фуфло»

Источник: https://matchtv.ru/football/rpl/matchtvnews_NI1581280_Dzuba_povel_seba_merzkovato_Genich_podrobno_objasnajet_istoriju_spora_kotoryj_obernulsa_skandalom
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Константин Генич
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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