Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала поражение от «Зенита» (1:3) в рамках 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«Не скажу, что «Зенит» победил слишком легко. «Локомотив» боролся, не хотел уступать. К сожалению, в «Локомотиве» нет никакой искры. Клуб разваливают на глазах у всей футбольной общественности. Вы видели список запасных? Там сидят купленные для усиления команды футболисты — Бека-Бека, Марадишвили, Тикнизян. Зачем они их покупали? Трансферы в большинстве своем неудачные. В клубе абсолютная чехарда на всех уровнях. Это не может не сказываться на результатах. Мелочей здесь нет, нужно следить за всем», — сказала Смородская «СЭ».

«Зенит» победил «Локомотив» (3:1) в матче 27-го тура и досрочно завоевал титул.