Агент Мантуана ответил на вопрос, когда полузащитник дебютирует за «Зенит»

Агент полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана Луис Фернандо Гарсия ответил на вопрос, когда футболист дебютирует за питерский клуб.

«Сейчас у меня нет информации о том, в какой форме Мантуан. И пока нет понимания, сможет ли Густаво сыграть с «Ахматом» в выходные», — цитирует агента «РБ Спорт».

29 июня петербургский клуб объявил об аренде вратаря Ивана Куарежмы и хавбека Густаво Мантуана из «Коринтианса». При этом в бразильский клуб из «Зенита» на правах аренды перешел нападающий Юри Алберто.