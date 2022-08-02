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Агент Мантуана ответил на вопрос, когда полузащитник дебютирует за «Зенит»

Руслан Минаев
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Агент полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана Луис Фернандо Гарсия ответил на вопрос, когда футболист дебютирует за питерский клуб.

«Сейчас у меня нет информации о том, в какой форме Мантуан. И пока нет понимания, сможет ли Густаво сыграть с «Ахматом» в выходные», — цитирует агента «РБ Спорт».

29 июня петербургский клуб объявил об аренде вратаря Ивана Куарежмы и хавбека Густаво Мантуана из «Коринтианса». При этом в бразильский клуб из «Зенита» на правах аренды перешел нападающий Юри Алберто.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-mantuana-poka-net-ponimaniya-smozhet-li-gustavo-sy-grat-s-ahmatom/
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Густаво Мантуан
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