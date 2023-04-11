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Сегодня, 16:02

Генич уверен, что «Зенит» отпустит Малкома летом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комментатор Константин Генич предположил, уйдут ли бразильцы из «Зенита» летом.

««Зенит» отпустит Малкома, если поступит предложение? Уверен в этом. Практически не сомневаюсь, что уйдет Вендел. В своем пике Вендел — топ-игрок. Он точно высоко котируется в Европе. Удерживать Малкома «Зенит» точно не будет. Может, Клаудиньо тоже выберет продолжение карьеры не в «Зените», потому что без Вендела и Малкома он может заскучать», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

5 апреля Малком заявил, что не исключает возможности ухода из петербургского клуба ради выступлений в Лиге чемпионов. В феврале 26-летний футболист и его одноклубник Клаудиньо получили российские паспорта.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2027-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-genich-uveren-v-tom-chto-zenit-otpustit-malkoma-letom/
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Константин Генич
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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 - : -
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Динамо – Пари НН
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Сочи – Краснодар
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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