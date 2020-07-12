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«Гениальная фигура жены легенды отечественного футбола». Пользователи в восторге от супруги Заболотного

16:09
Антон Заболотный с женой. Фото Instagram
Антон Заболотный с женой. Фото Instagram
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Нападающий «Сочи» Антон Заболотный опубликовал в Instagram совместное фото с супругой.

Подписчики футболиста остались в восторге от внешности жены форварда.

glevakas: Легендам тоже надо отдыхать.

aleksa__aleks: «Очень гармоничные!»

conteh_angelica: Вау! Какая сексуальная и красивая.

Большинство ограничилось эмодзи сердечек.

Самый оригинальный же комментарий оставил пользователь _natuta_: «Гениальная фигура у жены Легенды отечественного футбола».

В нынешнем сезоне Заболотный провел 21 матч, забил 5 голов и сделал 4 передачи в Тинькофф-РПЛ. Также он успел принять участие в трех встречах и забил 1 гол за «Зенит-2» в Олимп-ПФЛ.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/zabolotniy_anton/

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