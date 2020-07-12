«Гениальная фигура жены легенды отечественного футбола». Пользователи в восторге от супруги Заболотного
16:09
Нападающий «Сочи» Антон Заболотный опубликовал в Instagram совместное фото с супругой.
Антон Заболотный с женой pic.twitter.com/HZ8Kbl7pTw— Великий Твитсби (@greattvetor) July 12, 2020
Подписчики футболиста остались в восторге от внешности жены форварда.
glevakas: Легендам тоже надо отдыхать.
aleksa__aleks: «Очень гармоничные!»
conteh_angelica: Вау! Какая сексуальная и красивая.
Большинство ограничилось эмодзи сердечек.
Самый оригинальный же комментарий оставил пользователь _natuta_: «Гениальная фигура у жены Легенды отечественного футбола».
В нынешнем сезоне Заболотный провел 21 матч, забил 5 голов и сделал 4 передачи в Тинькофф-РПЛ. Также он успел принять участие в трех встречах и забил 1 гол за «Зенит-2» в Олимп-ПФЛ.
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