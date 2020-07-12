«Гениальная фигура жены легенды отечественного футбола». Пользователи в восторге от супруги Заболотного

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный опубликовал в Instagram совместное фото с супругой.

Антон Заболотный с женой pic.twitter.com/HZ8Kbl7pTw — Великий Твитсби (@greattvetor) July 12, 2020

Подписчики футболиста остались в восторге от внешности жены форварда.

glevakas: Легендам тоже надо отдыхать.

aleksa__aleks: «Очень гармоничные!»

conteh_angelica: Вау! Какая сексуальная и красивая.

Большинство ограничилось эмодзи сердечек.

Самый оригинальный же комментарий оставил пользователь _natuta_: «Гениальная фигура у жены Легенды отечественного футбола».

В нынешнем сезоне Заболотный провел 21 матч, забил 5 голов и сделал 4 передачи в Тинькофф-РПЛ. Также он успел принять участие в трех встречах и забил 1 гол за «Зенит-2» в Олимп-ПФЛ.