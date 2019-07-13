Генеральный директор "Зенита" будет ждать возвращения Анюкова

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отметил, что клуб будет ждать возвращения в Санкт-Петербург 36-летнего защитника Александра Анюкова, который возобновил карьеру и перешел в "Крылья Советов".

- У нас он был в статусе играющего тренера и мог выйти в любом матче, - цитирует ТАСС Медведева. - У него было желание продолжить карьеру, тем более такая возможность появилась в городе, где он начинал.

Мне кажется, очень символично, что Александр будет играть за "Крылья Советов". Мне кажется, что он поможет этой команде в новом сезоне. При этом мы будем ждать его назад в зенитовскую семью.