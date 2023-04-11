Медведев: «Клубы из Европы рассчитывают на участие команд из академии «Зенита» в их турнирах»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал «СЭ» о планах взаимодействия с иностранными партнерами.

— Какое направление в приоритете у «Зенита» — Южная Америка, Азия или Европа?

— Ввиду внешних факторов на первое место вышли Азия и Южная Америка, но, разумеется, и европейское направление остается важным. Более того, несмотря на ситуацию, многие клубы, в том числе и из Европы, по-прежнему рассчитывают на участие команд нашей академии в их турнирах в будущем.