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Сегодня, 16:49

Кузнецов заявил, что не видит причин для перехода Дивеева в «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов заявил, что не видит причин для перехода защитника армейцев Игоря Дивеева в «Зенит».

«Зенит» играет в еврокубках? Тогда зачем ему туда переходить? Для увеличения зарплаты? Дивеев ? лидер обороны ЦСКА, который дал ему путь в большой футбол. Он себя комфортно там чувствует. Зачем ему «Зенит»? Что его должно мотивировать? Вы сами знаете уровень нашего чемпионата. Другое дело, если бы «Зенит» играл в Лиге чемпионов. Зачем ему этот переход в нынешнее время? Станет ли уход Дивеева серьезной потерей для ЦСКА? Конечно, станет! Несомненно. Лучше бы Дивеев перешел не в «Зенит», а уехал играть за границу. Ряд итальянских клубов проявляет к нему интерес. Я считаю, что Дивееву лучше остаться в хорошем коллективе и попробовать с ЦСКА завоевать чемпионский титул. Или побороться за Кубок. ЦСКА ? команда Дивеева, зачем что-то менять?" — приводит слова Кузнецова «Спорт День за Днем».

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. Контракт 23-летнего россиянина с московским клубом действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kuznetsov-zachem-diveevu-zenit-u-nego-est-varianty-v-italii-
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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Максим Ненахов

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Дмитрий Баринов

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