Радимов прокомментировал информацию о возможном переходе Тюкавина в «Зенит»

Бывший главный тренер «Зенита-2» и экс-игрок сине-бело-голубых Владислав Радимов прокомментировал информацию о возможном переходе в санкт-петербургский клуб Константина Тюкавина и ряда других игроков.

«Слухи о переходе Тюкавина, Дивеева и Пиняева в «Зенит»? Тут вам надо позвонить генеральному директору Александру Медведеву. Говорить о слухах нет смысла. А правда или нет — знает только генеральный директор. Когда окно откроется, тогда можно будет говорить. Для «Зенита» тем лучше, чем меньше людей об этом знает», — приводит слова Радимова «Евро-Футбол.Ру».

Пиняев с 2021 по 2022 год выступал в «Крыльях Советов». В январе 2023-го 18-летний футболист перешел в «Локомотив». На его счету 8 матчей за московскую команду и 1 гол.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 20-летний россиянин забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах. Контракт форварда с клубом действует до конца июня 2024 года.